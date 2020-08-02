AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:52 م
عربي بدر لاعب الأهلي
عربي بدر لاعب الأهلي الشاب
Advertisements
حسام الحارتي
نفي مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات عربي بدر لاعب الأهلي الشاب خلال الفترة الحالية .


وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الاتحاد السكندري لم يفكر في ضم عربي بدر لاعب النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية .


وأوضح أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري يعتمد على رؤية بعض لاعبي الناشئين خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة .


وأكد أن طلعت يوسف أبدي رغبته بتواجد رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار لصفوف الفريق السكندري للتواجد مع الفريق السكندري بصفة نهائية أو تجديد إعارته .


وعاد الفريق الأول لكرة القدم لخوض التدريبات من جديد صباح أمس " السبت"، عقب انتهاء إجازة عيد الاضحي المبارك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ينعش الكرة المصرية.. أندية الدوري تنقب فى مناجم الناشئين للخروج من مآزق الأزمة المالية

رغم الاعتراض.. الاتحاد السكندري يعيد فتح التعاقد مع عمار حمدي

الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع طلعت يوسف

بعد رحيل رزاق سيسه.. الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم أفريقي

مصيلحى يجمتع مع الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى استعدادا لعودة النشاط

في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد السكندري يتعادل مع طنطا

ترشيحاتنا

دولة آسيوية تعيد فرض الحجر الصحي بسبب كورونا

احذر.. أمراض تضر الإنسان بكبدة الذبيحة

هل يجوز ذبح الأضحية ليلا ؟.. ليس في هذه الليلتين

أخبار الفن.. وفاة الفنانة سامية أمين.. هجوم على يوسف الشريف

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه لـ نادي الزمالك

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيين بيحتفلوا بـ عيد الأضحى