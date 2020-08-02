الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

نفي مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات عربي بدر لاعب الأهلي الشاب خلال الفترة الحالية .
وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الاتحاد السكندري لم يفكر في ضم عربي بدر لاعب النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وأوضح أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري يعتمد على رؤية بعض لاعبي الناشئين خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة .
وأكد أن طلعت يوسف أبدي رغبته بتواجد رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار لصفوف الفريق السكندري للتواجد مع الفريق السكندري بصفة نهائية أو تجديد إعارته .
وعاد الفريق الأول لكرة القدم لخوض التدريبات من جديد صباح أمس " السبت"، عقب انتهاء إجازة عيد الاضحي المبارك .