تمثال "مصر تنهض" ولا "باكينام".. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع مسخ رخامي مشوه





بالأمس تم الكشف عن تمثال رخامي تحت مسمى "مصر تنهض" لسيدة مصرية فلاحة تبدو من خلال التصميم وكأنها مصابة بنتوءات في الظهر والوسط بشكل يدعو إلى السخرية.









تم تداول الصور للتمثال على مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح "تريند فكاهي"، أطلق معه المصريون آلاف النكات معبرين عن رفضهم المستوى الفني الذي خرج عليه التمثال.









بعض رواد السوشيال ميديا خففوا من وطأة الأمر بزعم أن الصورة النهائية للتمثال لم تظهر بعد، لكن المئات جزموا بانتهائه بدليل التقاط صاحب التمثال صورة إلى جانبه.













ومن أبرز التعليقات التي أطلقها المصريون على التمثال " وهي بتنهض جالها ديسك" "ايه اللي عملتوه في مصر ده يا جماعة" و "دة تمثال مصر تنهض ولا تمثال أنا باكينام وأنا ماسكة في نفسي" إشارة الى المشهد المسرحي الشهير للفنانة منى زكي.









أما مصمم التمثال، الدكتو ر أحمد عبدالكريم، أستاذ الخزفة بكلية الفنون الجميلة، فأكد أن التمثال لم يتم الانتهاء منه بعد، وقال إنه فوجئ بسيل من الهجوم والانتقادات التي وصلت إلى الألفاظ النابية في بعض الأحيان.













وقال إن التمثال منحوت من الرخام ومراحل الانتهاء من أي تصميم رخامي صعبة ومعقدة، ورأس التمثال يحتاج الى حذف أجزاء منه، وكذلك جسده أيضا.



