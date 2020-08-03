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محافظات

تنشأ في منطقة السلخانة.. كل ما تريد معرفته عن المدرسة اليابانية الجديدة ببنها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 ص
المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية الجديدة ببنها
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إبراهيم الهوارى
أعلنت محافظة القليوبية البدء فى إنشاء المدرسة اليابانية الجديدة بالعاصمة بنها وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم خدمات تعليمية جيدة وجديدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء نحو المستقبل .

ويستعرض موقع "صدى البلد " الإخبارى أهم المعلومات عن المدرسة اليابانية الجديدة وهى كالتالى:

* تقام المدرسة بمجمع المدارس بمنطقة السلخانة القديمة ببنها.

* تقام المدرسة الجديدة على مساحة 9500 متر مربع وتضم 28 فصلا دراسيا.

* تكلفة إنشاء المدرسة اليابانية الجديدة تصل الى  18.5 مليون جنيه.

* الرقم التعريفي للمدرسة اليابانية الجارى انشاؤها هو 1415685 

* مدة أعمال تنفيذ إنشاء المدرسة الجديدة تصل الى 11 شهرا.

من جانبه شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على المهندسة هالة شندي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بضرورة إلزام الشركات المسند إليها الأعمال الانتهاء منها في الوقت المحدد لها طبقا للجدول الزمني ومراعاة الجودة والمواصفات المحددة بكراسات الشروط.
يذكر أن رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية قد اكد انه تم الإعلان عن مناقصة لإنشاء جديد وإحلال وتوسعات 23 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.
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