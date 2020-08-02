AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري فى الدوري

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:40 م
جانب من تدريبات الفريق
جانب من تدريبات الفريق اليوم
Advertisements
حبيبه معتز
استأنف الفريق الأول الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي  تدريباته مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى ، ضمن منافسات  الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

كان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز قد منح  الفريق على راحة سلبية لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشهد مران اليوم مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة باعتبارها احد الحلول الهجومية للتسجيل فى شباك المنافسين.

وتألق حراس المرمى خلال التدريبات على التسديدات وسط إشادة من مدربهم سعفان الصغير.

وخاض أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فيما شارك محمد مخلوف بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث قام المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بإيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموافقة الإسماعيلي .. الشامي يغيب عن المران الأول للفريق

الإسماعيلي يواصل تدريباته اليومية بقيادة المدير الفني ديديه جوميز.. صور

الإسماعيلي يؤدي مرانه في صالة "الجيم".. صور

الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور

الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة أسوان وديا.. غدا.. صور

تعليمات جوميز وعودة الشامي.. أبرز ملامح مران الإسماعيلي قبل مواجهة إف سي مصر وديا غدا

ترشيحاتنا

تامر حسنى يقضى إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي.. صور

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه لـ نادي الزمالك

فيديوجراف.. شروط الحصول على شقق متوسطي الدخل من وزارة الإسكان

تمثال "مصر تنهض" ولا "باكينام".. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع مسخ رخامي مشوه

لماذا أنهى الحجاج مناسك الحج اليوم واكتفوا برمي الجمرات يومين فقط من أيام التشريق؟

لا تشتر هاتف ‏آيفون في هذا التوقيت.. تعرف على أفضل وقت للشراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود