الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري فى الدوري

استأنف الفريق الأول الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.





كان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز قد منح الفريق على راحة سلبية لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وشهد مران اليوم مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة باعتبارها احد الحلول الهجومية للتسجيل فى شباك المنافسين.





وتألق حراس المرمى خلال التدريبات على التسديدات وسط إشادة من مدربهم سعفان الصغير.





وخاض أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فيما شارك محمد مخلوف بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.





واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث قام المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بإيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.



