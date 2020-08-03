أخبار التوك شو.. رسالة نارية من الموزع أحمد إبراهيم للمطربة أنغام.. ومحمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رسالة للفنانة أنغام، قائلا :"بعد سنين كتير الناس هتعرف قيمتك الحقيقة الفنية الكبيرة".





وأضاف إبراهيم، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن :"اللي زيك يا أنغام عندها عمل طيلة الوقت، وشغله فكرة الوقوف على المسرح، وأنتي لديكي شخصية عارفه عايزه ايه بالظبط".









قال المطرب محمد رشاد، نجم "أراب أيدول" إنه شارك فى أغنية " مصر النهارده" التى تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نجوم كبار، بأحد الاحتفالات.





وأضاف محمد رشاد، خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: "كنت مرعوب وانا بغني أمام الرئيس والوزراء".













رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الضجة التي تم إثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصاله عن المطربة أنغام.





و قال إبراهيم، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأحد، أنه :"مش مهتم بالضجه اللى بتحصل على السوشيال ميديا و يفاجئ بكلام الناس واتصالاتهم ، مضيفا كل اللى يجيبه ربنا خير ..طول الوقت بركز انى اقدم اغانى تسيب اثر مع الناس"













ظهر الفنان محمد رجب، في لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر شاشة «المحور»، وهو يقوم بطهي طعام "الكفتة"، في إحدى فقرات البرنامج.





فيما حملت الإعلامية بوسي شلبي، ساطور وهى تقف بجوار ضيفها الفنان محمد رجب وهو يطهو الكفتة، مستقلين مركب وسط النيل، في حلقة اليوم من البرنامج سالف الذكر.













كشف الفنان محمد رجب، عن تفاصيل دخوله في حالة اكتئاب لمدة عام كامل ونصف، مؤكدا أنه في تلك الفترة كان لا يريد التواصل مع الناس وقرر البعد عن الجميع.





وأضاف رجب، في حواره مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "مررت بفترة اكتئاب لمدة عام كامل، متابعا أنه بسبب موضوع فيلم كنت احلم به طيلة عمري وهو فيلم صابر جوجل".













ردت الفنانة هنا شيحة على سؤال حول اقامة مهرجان الجونة رغم وجود أزمة فيروس كورونا".





وقالت هنا شيحة خلال حوارها على قناة سي بي سي، إن مهرجان الجومة من المتوقع أن يتم فى موعده مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد من تباعد وارتداء الكمامات.









رد الدكتور أحمد سعيد استشاري الباطنة في روسيا، على سؤالا «هل انخفضت حدة وخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا؟».





وقال الشريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد تقل يوما بعد يوم في روسيا، مضيفا أن الحالات الموجودة حاليا بسيطة ومتوسطة ويوجد عدد قليل من الحالات الخطيرة.









أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أن دولة لبنان تتعامل مع أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد بكل جد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بالغلق في لبنان لمدة اسبوعين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأضافت، في حوارها لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، قائلة: عملنا بوزارة الإعلام على تدشين موقع لتوضيح الحقائق بشأن أزمة كورونا في لبنان، لافتة إلى أنه أهم شيء نعمل عليه هو نشر الوعي بأهمية التباعد للحد من انتشار الفيروس الخطير.













عرضت قناة الحدث تقريرا من برلين يوضح قيام المئات من المواطنين بعمل مظاهرات فى الشوارع دون ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد.





وكشفت القناة أن المظاهرات رفعت شعار يوم الحرية، واعترض المتظاهرين على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.



