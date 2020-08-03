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مرأة

فى لمح البصر..‫ حيل خارقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 ص
رائحة الفم
رائحة الفم
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لمياء الياسين
من الشائع أن تشعر برائحة الفم الكريهة بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح، لكن  رائحة الفم  الكريهة المستمرة هي علامة على حالة خطيرة.
وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندى تعد أسباب سوء التنفس السبب الأكثر شيوعًا  لرائحة الفم الكريهة هو تراكم جزيئات الطعام وتشكيل اللويحة البكتيرية على الأسنان واللسان بسبب سوء نظافة الأسنان وأمراض اللثة كما أن شرب المشروبات الحمضية مثل القهوة يمكن أن يترك رائحة طويلة في فمك.

إليك 5 أطعمة تساعد على محاربة  رائحة الفم الكريهة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.

1. أوراق النعناع
يمكن أن يكون مضغ أوراق النعناع بديلًا أكثر صحة لمضغ قطعة من العلكة ، حيث يترك النعناع فمك منتعشًا ويمكنه أيضًا إخفاء رائحة الفم الكريهة للأبد.

2. الزنجبيل
بصرف النظر عن استخدامها في علاج اضطراب المعدة ، يمكنك مضغ بعض قطع الزنجبيل لتحطيم المواد ذات الرائحة الكريهة الموجودة في فمك.

3. التفاح
الأطعمة التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة تشمل التفاح ، لأن التفاح غني بالبوليفينول الذي يمكنه تنظيف أسنانك وفمك بشكل طبيعي ، مما يقتل البكتيريا المسببة للرائحة. تحيد الرائحة الكريهة التي تسبب المركبات وتزيل الرائحة الكريهة لفمك.

4. السبانخ
يمكن أن يقلل السبانخ من رائحة الفم الكريهة التي يسببها جفاف الفم ، حيث يمكنه استعادة توازن درجة الحموضة في الجسم لمنع الجفاف. بما أن الخضروات ذات الأوراق الخضراء غنية بالبوليفينول ، فإن السبانخ تساعد على تكسير مركبات الكبريت ، مما يسبب رائحة الفم الكريهة.

5. القرفة
الطعام الآخر الذي يمكن أن يقلل من رائحة الفم الكريهة هو القرفة ، حيث أنه يكسر مركبات الكبريت المتطايرة في الفم. إلى جانب ذلك ، يعطي الفم رائحة طيبة.


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