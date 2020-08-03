فى لمح البصر..‫ حيل خارقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندى تعد أسباب سوء التنفس السبب الأكثر شيوعًا ل رائحة الفم الكريهة هو تراكم جزيئات الطعام وتشكيل اللويحة البكتيرية على الأسنان واللسان بسبب سوء نظافة الأسنان وأمراض اللثة كما أن شرب المشروبات الحمضية مثل القهوة يمكن أن يترك رائحة طويلة في فمك.







إليك 5 أطعمة تساعد على محاربة رائحة الفم الكريهة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.



