رضوى الشربيني تناشد الفتيات المعتدى عليهن في واقعة الفندق تقديم بلاغ للنائب العام

طالبت الاعلامية رضوى الشربيني الفتيات التي تم اغتصابهن في واقعة فندق "الفيرمونت" بتقديم بلاغ للنائب العام في مغتصبيهن.
وكتبت رضوى الشربيني قائلة "كل اللى مطلوب من كل ضحيه تم اغتصابها فىً واقعة الفندق الشهيرة انها تروح و تبلغ، واللى عنده شهاده او دليل يروح و يقدمه العيال دى لو ماتحبينش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمى مش علشان هما مسنودين روحوا قدموا مكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا،واللى مش عايز المجلس القومى للمرأه موجود".
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.