رضوى الشربيني تناشد الفتيات المعتدى عليهن في واقعة الفندق تقديم بلاغ للنائب العام

الفتيات التي تم اغتصابهن في واقعة فندق "الفيرمونت" بتقديم بلاغ للنائب العام في مغتصبيهن.

وكتبت

قائلة "‏كل اللى مطلوب من كل ضحيه تم اغتصابها فىً واقعة الفندق الشهيرة انها تروح و تبلغ،

واللى عنده شهاده او دليل يروح و يقدمه العيال دى لو ماتحبينش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمى مش علشان هما مسنودين روحوا قدموا مكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا،واللى مش عايز المجلس القومى للمرأه موجود".