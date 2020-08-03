بعد شفائه من كورونا.. حمدي فتحي يمارس التمارين الرياضية منفردا.. شاهد

نشر حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي، فيديو له عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام، وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية منفردا داخل احد الملاعب الخاصة .
وظهر حمدي فتحي بلياقة بدنية عالية اثناء التمارين بعد إصابته في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد لتثبت المسحة الثانية سلبية نتائحة.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة لمتابعة حالته بعد إصابته بكورونا .
وأوضح أن الجهاز الطبي يقوم بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجل الاطمئنان على حالته.
وكان الفريق قد عاد إلى استئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.