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سيارات

لأول مرة سوني تدخل عالم السيارات.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
دشنت شركة سوني، سيارة فيجن إس الإختبارية بتقنيات قيادة ذاتية متطورة ومحركين كهربائيين بقوة 270 حصان وبينما ظن البعض أن سوني تفكر في الدخول لعالم السيارات إلا أن الشركة نفت الامر وقتها ووضحت أن الهدف من المشروع  هو اختبار بعض التقنيات الجديد لسوني.

كما صرحت سوني أن السيارة عادت لليابان مع بدء اختبارها في الطرق العامة قبل نهاية العام والتركيز على التقنيات  السمعية وتقنيات الأستشعار المتطورة.

وطورت  سوني السيارة بالتعاون مع شركات تقنية عالمية بارزة مثل إنفيديا وكونتيننتال وبوش وZF وكوالكوم، والهدف في النهاية هو إبراز إمكانات سوني التقنية، خاصة نظام القيادة الذاتية بـ 33 مستشعر مختلف.

كما كشفت سوني عن فيديو للسيارة أثناء تحركها لأول مرة مع تأكيدها على تسارعها من الصفر إلى 100 كم\س في 4.8 ثانية ولم يتم حتى الان الكشف عن سعر السيارة.


يذكر أنه بعد طول انتظار كشفت شركة سوني عن كاميراتها الجديدة a7S III، التي طورتها لتكون من بين أفضل الكاميرات الرقمية في الأسواق.

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