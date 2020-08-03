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منوعات

زوجة تنفذ أبشع جريمة قتل في حق أبناء زوجها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دون مبررات أو دوافع معلنة، خططت سيدة لقتل أبناء زوجها القصر بطريقة بشعة، لتنفذ تخطيطها وترتكب الجريمة الذي اهتز لها الرأي العام بالمغرب.

همت زوجة الأب التي تقييم في مدينة مراكش وتحدديًا في حي القصبة، بقتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بطريقتين مختلفتين ولكنهما أبشع من بعضهما، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

حيث قامت بخنق الطفل  داخل غرفة بالدور الأول من المنزل الذي يقيمون فيه، بينما قامت بطعن الطفلة عدة طعنات  بالسلاح الأبيض، ولم تتركهم حتى مات الطفلان بين يديها. 
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أبلغ الأب الشرطة للوقوف على الحادث والتي بدورها قامت بفتح تحقيق، وأشارت بأصابع الاتهام نحو زوجة الأب لأسباب ودوافع يحقق فيها رجال الشرطة، لمعرفة أدق التفاصيل.

فيما وضعت الشرطة السيدة تحت الحراسة المشددة، خلال التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة المتخصصة، حتى يتم الكشف عن جميع الظروف وأسباب قيامها بهذذه الجريمة.
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