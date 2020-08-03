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توك شو

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تتوقع ارتفاعًا خفيفًا في درجات الحرارة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:03 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم، الاثنين. 

وقال "الشاذلي"، إن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون، ارتفاعًا خفيفًا في درجات الحرارة، وأن يكون الجو حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة. 

ويتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، والسواحل الغربية ستشهد تكون شبورة مائية في الصباح، والجو سيكون معتدلًا ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح ستكون معتدلة وتنشط على أقصى الغرب. 

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تبلغ معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري 80%، وسيكون الجو شديد الحرارة في شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة وتنشط في بعض الأحيان، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

أما ليلًا، فإن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يكون الجو معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات القاهرة: 

القاهرة العظمى 36 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25 
دمياط العظمى 32 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 34 والصغرى 22
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