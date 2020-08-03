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أخبار البلد

تعانى من غرغرينا بالوجه.. الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ أسماء وتبدأ العلاج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:56 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع


في اطار التفاعل مع الاستغاثات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لحالة المريضة أسماء ر. ح، من القاهرة، وتبلغ من العمر ٢٣ عامًا، وتعاني من غرغرينا بالوجه والفكين والانف نتيجة خطأ طبي، ومحجوزة حاليا بقسم الأنف والاذن بمستشفى الحسين الجامعي.


وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قامت اللجنة بالتواصل مع والد المريضة، الذي أفاد بأن الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد بمستشفى الحسين الجامعي، وتحتاج حاليًا إلى نقلها إلى مستشفي جامعي لإجراء جراحة تجميل.

وأضاف: قامت اللجنة بالتنسيق مع ا.د ايمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، و ا.د عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، وتم إعلامهم بالحالة وتمت الافادة بأنه لا مانع من استقبال المريضة الان تمهيدا لإجراء الجراحات المطلوبة.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع د.عبدالمنعم الجيش رئيس عمليات هيئة الإسعاف، وتم إعلامه بالحالة، وتم إرسال سيارة إسعاف على الفور لنقل المريضة إلى الدمرداش.

وأكد د.عمرو مبروك أنه تم استقبال الحالة، وتم تقييمها، وتم حجزها بالمستشفى، تمهيدا للعرض على اطباء التخدير لإجراء جراحات التجميل والرمد والوجه والفكين.
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