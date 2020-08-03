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محافظات

مطرانيات وكنائس المنيا تستقبل المصلين في أول قداس بعد 3 أشهر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:45 م
المصليين
المصليين
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ايمن رياض
 استقبلت كنائس ومطرانيات المنيا، اليوم الاثنين، المُصلين لأداء أول قُداس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب  فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ذلك وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة من فِرق الكشافة بالكنائس.

والتزم شعب الكنائس بتعليمات وإرشادات حضور القداس ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التقبيل والمصافحة، كما شهدت قاعات قداس الكنائس حضور أعداد قليلة من المُصلين طِبقًا للتعليمات، لمواجهة انتشار الفيروس المستجد.

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كما التزمت فِرق الكشافة بقياس درجة الحرارة بواسطة جهاز كاشف الحرارة، وأعرب شعب الكنيسة عن سعادته بعودة الصلاة.

وفي سياق متصل وضعت الايبارشيات والكنائس عدة ضوابط وإرشادات لحضور القداسات شملت التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغاؤها تلقائيا.

والدخول إلى القداس من باب الكنيسة  لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.

ومنعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها. 

وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من "كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه".

وأكدت أنه سيتم فتح باب الكنيسة  للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.

كما ناشدت المطرانيات والكنائس، أنه فى حالة المعاناة من أعراض البرد أو أى مرض معدى يجب التزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على صحة الآخرين.

يذكر أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أصدر تعليمات بإعادة فتح كنائس الإسكندرية والقاهرة فى 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.
مطرانيات وكنائس المنيا تستقبل المصلين في أول قداس بعد 3 أشهر
مطرانيات وكنائس المنيا تستقبل المصلين في أول قداس بعد 3 أشهر
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