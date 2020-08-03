رافضا ممارسات حزب الله.. أول تعليق من رئيس حزب القوات اللبنانية على استقالة وزير الخارجية

أيد رئيس حزب القوات الللبنانية سمير جعجع استقالة وزير الخارجية اللبناني معتبرًا الاستقالة مبررة، داعيًا إلى وقف حزب الله وممارساته المرفوضة، وفق ماذكرت صحيفة النهار .





قال جعجع عبر "تويتر" : "أولًا، أحيي الوزير حتّي على شفافيته وصدقه واستقامته، لأنه نادرًا ما رأينا في لبنان وزيرًا يستقيل انطلاقًا من قناعاته، بل رأينا عكس ذلك تمامًا لجهة السعي المستميت من أجل التوزُّر ولو خلافًا لكل قناعاتهم، ولكل ما صرّحوا ونادوا به سابقًا".





وأضاف: "ثانيًا، بدا واضحًا جدًا من خلال كتاب استقالة الوزير حتّي أن القوى السياسية الممسكة بالسلطة الفعلية ستحوِّل لبنان إلى دولة فاشلة".





وتابع: " إن شهادة حتي هي بألف شهادة كونها أتت بعد ممارسة عملية استمرت لأكثر من 6 أشهر ومن دون أي مصلحة سياسية مباشرة وضيقة"





وختم: "لن يستقيم الوضع في لبنان طالما أن "حزب الله" و"التيّار الوطني الحر" وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة في لبنان".







