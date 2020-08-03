مليون و684 ألف جنيه.. أوقاف كفر الشيخ تعلن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي

الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي مبيعات ، بلغت 936 صكًا بمبلغ مليون و684 ألف جنيه. أعلنت مديريةكفر الشيخ، اليوم، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي ، بلغت 936 صكًا بمبلغ مليون و684 ألف جنيه.





وأشاد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، بالموقف النبيل للمواطنين في كفر الشيخ على مشاركتهم في هذا المشروع العظيم والنبيل الذي أطلقته وزارة الأوقاف.





ووجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لأهالي المحافظة المتبرعين بشراء صكوك الأضاحي، مُشيدًا بدور الأئمة ومديري الإدارات والعاملين بالأوقاف في هذا المشروع.





وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، أسماء أفضل 5 مديريات في مسابقة الساعات الأخيرة لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهى: "القاهرة، الجيزة، البحيرة، دمياط، الإسماعيلية".





وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المديريات فقط حتى تاريخه بلغت: 43863 صكًّا بإجمالي: 80,053,400 جنيه، وسوف يتم الإعلان عن إجمالي متحصلات الصكوك خلال أيام فور تجميع كامل المبالغ في الحساب الموحد بالبنك المركزي.