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الأوقاف تكشف عن أفضل 5 مديريات في الساعات الأخيرة لمشروع صكوك الأضاحي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:06 م
جانب من ذبح أضاحي
جانب من ذبح أضاحي الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء أفضل 5 مديريات في مسابقة الساعات الأخيرة لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهى: "القاهرة، الجيزة، البحيرة، دمياط، الإسماعيلية"، لافتة إلى أن إجمالي حصيلة المديريات فقط حتى تاريخه بلغت: 43863 صكًّا بإجمالي: 80,053,400 جنيه، وسوف يتم الإعلان عن إجمالي متحصلات الصكوك خلال أيام فور تجميع كامل المبالغ في الحساب الموحد بالبنك المركزي.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال إن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية لذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في اليوم الرابع والأخير من أيام عيد الأضحى المبارك ثالث أيام التشريق اليوم الاثنين 3/ 8/ 2020م .

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن 24 مديرية أوقاف من تحقيق أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف حيث تجاوزت مبيعاتها العام الماضي بزيادة تخطت 12 مليون جنيه.
 
وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.
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