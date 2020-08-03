الأوقاف تكشف عن أفضل 5 مديريات في الساعات الأخيرة لمشروع صكوك الأضاحي

ومن جانبه صرح الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.



