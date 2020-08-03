خبير تربوي: التعليم عن بعد عامل مساعد فقط وليس بديلا عن تعليم المواجهة

كشف الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، حقيقة تطبيق التعليم عن بعد بدءا من العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يكون بديل عن تعليم المواجهة في العالم أجمع، لافتًا إلى أنه يمكن إدخال بعض الاضافات لاستخدام التكنولوجيا في عملية التعليم.





واستبعد فتح الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن يتم تطبيق التعليم عن بعد إلا كوسيلة مساعدة لعملية التعلم في العالم أجمع وليس في مصر فقط.





وتابع الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم مهتمة حاليًا بإعداد شكل العام الدراسي الجديد، وكيفية أخذ الاحتياطات كاملة للحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب في ظل انتشار جائحة كورونا.