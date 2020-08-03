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أخبار البلد

قومي المرأة : تلقينا 134 شكوى خلال أيام العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يواصل المجلس القومى للمرأة جهوده لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، خاصة التحرش فى المناسبات والأعياد ، وفى هذا الإطار أعلن المجلس عن استقبال مكتب شكاوى المرأة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وحتى هذه اللحظة عدد ( ٢٨٣ ) شكوى منها (٢٠٧) شكاوى على الرقم المختصر ١٥١١٥  ،  و(٧٦) شكوى عبر الرسائل على تطبيق الواتس اب على رقم٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠.


وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي والابتزاز والتهديد بشكل عام جاءت فى المرتبة الأولى حيث استقبل المكتب (١٤٩) شكوى من فتيات تعرضن لذلك خلال فترات سابقة ويرغبن فى تقديم بلاغات، فيما جاء فى المرتبة الثانية شكاوى لفتيات تعرضن للتحرش خلال أيام العيد .


وأوضحت مديرة المكتب أنه فيما يتعلق بشكاوى التحرش السابق ذكرها فقد تم تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية حيث تمت توعيتهن بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها وامكانية توفير محام متطوع بالمجان لرفع القضية وفقا للحالة ، و فى حالة الابتزاز والتهديد تم التأكيد عليهن بعدم الخوف والاستسلام لهذه التهديدات ، وأن المجلس يساندهن بكل قوة حتى يحصلن على حقوقهن. 


وأضافت مديرة المكتب أن الشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات خلال أيام العيد تضمنت أيضًا ١٣٤ شكوى أخرى متنوعة ما بين شكاوى أحوال شخصية واستفسارات قانونية و شكاوى عنف أسرى ، وتم تقديم الدعم القانونى والتأكيد على ضرورة الحضور إلى مقر المكتب سواء بالقاهرة أو بفروع المجلس بالمحافظات لإتخاذ الإجراءات اللازمة .


يذكر أن المجلس القومي للمرأة طالب بشكل متكرر فتيات وسيدات مصر ممن تعرضن لأى شكل من أشكال التحرش بضرورة تقديم بلاغات رسمية ضمانا لحقوقهن ، مؤكدا على دعمه الدائم لهن ومساندتهن اجتماعيا وقانونيا،  ويتم ذلك من خلال تلقى اى شكوى او استفسار  عبر الخط المختصر رقم 15115 ،أو عبر تطبيق الواتس اب على رقم٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ أو على الإيميل[email protected]
أو على صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.

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