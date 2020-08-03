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رياضة

مدرب الإنتاج الحربي الجديد: لم أتردد في العودة لمنصب الرجل الثاني

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:28 م
مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
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محمد سمير

أكد مجدي عبدالعاطى المدرب العام الجديد لفريق الإنتاج الحربي أن تولي منصب الرجل الثاني برفقة المخضرم مختار مختار لا يقلل منه على  الإطلاق .

وأضاف عبد العاطي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" العمل مع مدرب كبير بحجم مختار مختار يزيد من خبراته ورؤيته التدريبية، خاصة وانه وعمل معه في العديد من التجارب، وحققا نجاحات كبيرة .

وأوضح عبد العاطي أنه انضمامه للانتاج الحربي فى منصب المدرب العام وليس المدير الفني بعدما كان مديرا فنيا لنادي أسوان لا يقلل منه اطلاقا خاصة وأنه يعمل مع مدير فني كبير ومخضرم مثل مختار مختار .

وكشف عبد العاطي انه عندما عرضت إدارة الإنتاج الحربي هذه الخطوة رحبت بها، و أبلغتهم بالموافقة حيث اعتبر الإنتاج بيتي الذي تربيت بداخله .

وأشار عبد العاطي إلى أن مختار مختار يمنح الجميع حقه داخل الجهاز المعاون، ولذلك لم أتردد لحظة في قبول العمل بجانبه، وسيكون أمام الفريق تحدي كبير عقب استئناف الدوري، من أجل الحصول على مركز جيد .

وعن عودة الدوري قال عبد العاطي أن الفريق يعد جاهزا لاستئناف النشاط الرياضي ولكن القرار النهائي من جانب اتحاد الكرة لحسم الموقف من تأجيل أول مباراتين لنا أم لعب المباريات فى موعدها .

وتولي مجدي عبد العاطي، مهمة المدرب العام في الإنتاج الحربي، بدلا من محمد عبد الله، الذي قرر الرحيل عن صفوف الجهاز الفني.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن، برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، حيث تلقى 4 هزائم مقابل 5 انتصارات و8 تعادلات، كما يملك الفريق سجلا متكافئا بين دفاعه وهجومه، إذ أحرز 15 هدفا واستقبل مثلها.

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