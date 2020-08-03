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رياضة

تقارير: مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع سانشو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:30 م
سانشو
سانشو
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إسماعيل محمود
اقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، بحسب شبكة سكاي سبورتس.

وذكرت الشبكة في تقرير لها أن الإنجليزي جادون سانشو اقترب من الاتفاق مع مانشستر يونايتد على كافة البنود الشخصية في عقده الجديد مع النادي لمدة 5 سنوات، للانتقال له قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة بروسيا دورتموند حددت مبلغ 105 ملايين يورو للتخلي عن لاعبه سانشو لمانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بروسيا دورتموند أخبرت نظيرتها في مانشستر يونايتد بضرورة إتمام الصفقة قبل العاشرة من شهر أغسطس أي قبل بداية فترة الإعداد للنادي الألماني قبل الموسم الجديد.

وسبق لسانشو اللعب في فريق مانشستر سيتي قبل الانضمام لبروسيا دورتموند.
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