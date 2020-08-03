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رياضة

تدريب بدني انفرادى لصالح جمعة على هامش مران الأهلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدات البدنية المنفردة.

وخاض جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.

وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على الجانب البدني وتدريبات الكرة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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