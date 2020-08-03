بعد قرار الأهلي.. حكايات المدربين الأجانب في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية.. وماذا حققوا

قرر النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل مفاجئ الاستعانة بمدير فنى أجنبى لقيادة قطاع الناشئين، بهدف تطوير مستوى القطاع بالنادى وتصعيد عدد كبير من اللاعبين لخدمة الفريق الأول بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.









وأكدت مصادر خاصة من داخل النادى الأهلى، أن جنسية المدير الفنى لقطاع الناشئين برتغالى، وسيتم الإعلان عن اسمه فى الأيام القادمة.









وكان الأهلى أول فريق فى الدورى المصرى، يستعين بمدير فنى أجنبى لقطاع الناشئين، خلال فترة تولى الراحل صالح سليم رئاسة النادى.









وحدثت بعض التغيرات فى ملف قطاع الناشئين بالنادى، فى الفترة الماضية، حيث تقرر إسناد مهمة مدير قطاع الناشئين لخالد بيبو، وتعيين عبد المنعم شطة مديرا فنيا للأكاديميات، وفتحى مبروك رئيسًا لإدارة المواهب بالنادى.









ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز حكايات المدربين الأجانب فى قطاعات الناشئين بالاأندية المصرى، بعد اقتراب تكرار التجربة على النحو التالى:-









١- الهولندى كروفر ونجاح كبير للنادى الأهلى





دائمًا ما يتميز النادى الأهلى بالااحترافية، والإبداع على مر التاريخ، فإدارة القلعة الحمراء برئاسة الراحل صالح سليم، نجحت فى إقناع المدرب الهولندى العظيم كروفر، بتولى منصب المدير الفنى لقطاع الناشئين للفريق، فى أواخر التسعينيات.









ويعتبر فيل كروفر من أشهر مدربى قطاعات الناشئين فى العالم وتاريخ كرة القدم بشكل عام، وتولى تدريب فرق كبيرة مثل فينورد الهولندى، ونجح فى الحصول معهم على بطولة الدورى الاوروبي ليكون أول فريق هولندى يحقق هذا اللقب.









كيف تولى كروفر مهمة مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى؟





أثناء عمل كروفر فى الإمارات بنادى الجزيرة الإمارتى، فى موسم ١٩٩٨، تواجد صالح سليم رئيس النادى الأهلى وقتها، فى الإمارات أيضًا، والتقى بالعظيم كروفر، وطلب منه تولى مسئولية قطاع الناشئين بالأهلى.









وافق الهولندى على طلب صالح سليم، ولكنه ااشترط تواجد محمد وهبة نجم الإسماعيلى ومساعد كروفر فى نادى الجزيرة الإماراتى، معه فى تلك التجربة.









وحاول رئيس الأهلى تقديم بدائل للمدير الفنى غير وهبه، لأنه ليس من أبناء النادى، ولكن كروفر صمم على قراره، ليتم فى النهاية تولى الهولندى ومحمد وهبه مسئولية قطاع الناشئين وتطويره، ولمدة ٥ سنوات، ساهمت فى إخراج العديد من اللاعبين، الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك.









٢- تجربة المدرب الأجنبى لقطاع الناشئين بوادى دجلة





قرر المهندس ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، الاستعانة بمدير فنى أجنبى لقطاع الناشئين بالنادى، وووضع وتطبيق فلسفة واضحة للفريق، فى موسم ٢٠٠٧، وهو الفرنسى جون مارك جيو .









فقد أسس المدرب الفرنسى، أكاديمية "jmg" والتى تعاون معها فريق وادى دجلة لتكون أول أكاديمية متخصصة فى مصر لصناعة لاعبى كرة القدم المحترفين.









وطبق جون طريقة التيكى تاكا الشهيرة، التى سار عليها فريق وادى دجلة بعد رحيله، وأصبحت من سياسته.









وقدمت الأكاديمية مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يتألقون حاليًا فى أكبر الأندية.