بعد قرار الأهلي.. حكايات المدربين الأجانب في قطاعات الناشئين بالأندية المصرية.. وماذا حققوا

قرر النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل مفاجئ الاستعانة بمدير فنى أجنبى لقيادة قطاع الناشئين، بهدف تطوير مستوى القطاع بالنادى وتصعيد عدد كبير من اللاعبين لخدمة الفريق الأول بقيادة رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.
وأكدت مصادر خاصة من داخل النادى الأهلى، أن جنسية المدير الفنى لقطاع الناشئين برتغالى، وسيتم الإعلان عن اسمه فى الأيام القادمة.
وكان الأهلى أول فريق فى الدورى المصرى، يستعين بمدير فنى أجنبى لقطاع الناشئين، خلال فترة تولى الراحل صالح سليم رئاسة النادى.
وحدثت بعض التغيرات فى ملف قطاع الناشئين بالنادى، فى الفترة الماضية، حيث تقرر إسناد مهمة مدير قطاع الناشئين لخالد بيبو، وتعيين عبد المنعم شطة مديرا فنيا للأكاديميات، وفتحى مبروك رئيسًا لإدارة المواهب بالنادى.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز حكايات المدربين الأجانب فى قطاعات الناشئين بالاأندية المصرى، بعد اقتراب تكرار التجربة على النحو التالى:-
١- الهولندى كروفر ونجاح كبير للنادى الأهلى
دائمًا ما يتميز النادى الأهلى بالااحترافية، والإبداع على مر التاريخ، فإدارة القلعة الحمراء برئاسة الراحل صالح سليم، نجحت فى إقناع المدرب الهولندى العظيم كروفر، بتولى منصب المدير الفنى لقطاع الناشئين للفريق، فى أواخر التسعينيات.
ويعتبر فيل كروفر من أشهر مدربى قطاعات الناشئين فى العالم وتاريخ كرة القدم بشكل عام، وتولى تدريب فرق كبيرة مثل فينورد الهولندى، ونجح فى الحصول معهم على بطولة الدورى الاوروبي ليكون أول فريق هولندى يحقق هذا اللقب.
كيف تولى كروفر مهمة مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى؟
أثناء عمل كروفر فى الإمارات بنادى الجزيرة الإمارتى، فى موسم ١٩٩٨، تواجد صالح سليم رئيس النادى الأهلى وقتها، فى الإمارات أيضًا، والتقى بالعظيم كروفر، وطلب منه تولى مسئولية قطاع الناشئين بالأهلى.
وافق الهولندى على طلب صالح سليم، ولكنه ااشترط تواجد محمد وهبة نجم الإسماعيلى ومساعد كروفر فى نادى الجزيرة الإماراتى، معه فى تلك التجربة.
وحاول رئيس الأهلى تقديم بدائل للمدير الفنى غير وهبه، لأنه ليس من أبناء النادى، ولكن كروفر صمم على قراره، ليتم فى النهاية تولى الهولندى ومحمد وهبه مسئولية قطاع الناشئين وتطويره، ولمدة ٥ سنوات، ساهمت فى إخراج العديد من اللاعبين، الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك.
٢- تجربة المدرب الأجنبى لقطاع الناشئين بوادى دجلة
قرر المهندس ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، الاستعانة بمدير فنى أجنبى لقطاع الناشئين بالنادى، وووضع وتطبيق فلسفة واضحة للفريق، فى موسم ٢٠٠٧، وهو الفرنسى جون مارك جيو .
فقد أسس المدرب الفرنسى، أكاديمية "jmg" والتى تعاون معها فريق وادى دجلة لتكون أول أكاديمية متخصصة فى مصر لصناعة لاعبى كرة القدم المحترفين.
وطبق جون طريقة التيكى تاكا الشهيرة، التى سار عليها فريق وادى دجلة بعد رحيله، وأصبحت من سياسته.
وقدمت الأكاديمية مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يتألقون حاليًا فى أكبر الأندية.