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مرأة

إزاي تحمي نفسك من الإجهاد الحرارى فى الصيف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:32 م
ازاى تحمى نفسك من
ازاى تحمى نفسك من الاجهاد الحرارى فى الصيف
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من البشر من الإجهاد الحرارى أو ضربة الشمس أغلبهم يكون من النساء والأطفال وكبار السن، مما يحتم عليهم ضرورة الاهتمام بكل الأمور التى تساعد فى منع الإصابة به، حيث إنه يتسبب فى الإغماء والدوخة وعدم القدرة على التنفس وفى بعض الحالات يتوفى المصاب بالإجهاد الحرارى.

وذكر موقع " nhs" أن الاجهاد الحراري أو ضربة الشمس تزداد احتمالات حدوثها أثناء الطقس الحار أو ممارسة الرياضة لذلك يجب معرفة إجراءات الوقاية منه أثناء وجود هذه العوامل:

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- شرب الكثير من المشروبات الباردة وليست المثلجة
- خذ حمامًا باردًا 
- ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون
- يرش الماء على الجلد أو الملابس
- تجنب الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً
- تجنب الكحول الزائد
- تجنب ممارسة الرياضة الشديدة
- معرفة اعراض الجفاف 
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