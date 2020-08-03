إزاي تحمي نفسك من الإجهاد الحرارى فى الصيف

وذكر موقع " nhs" أن الاجهاد الحراري أو ضربة الشمس تزداد احتمالات حدوثها أثناء الطقس الحار أو ممارسة الرياضة لذلك يجب معرفة إجراءات الوقاية منه أثناء وجود هذه العوامل:





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- تجنب الكحول الزائد

- تجنب ممارسة الرياضة الشديدة