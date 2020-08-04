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اقتصاد

بالخطوات .. كيف تحصل على تمويل لبدء مشروعك؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:02 ص
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
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محمد صبيح
حرصت الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم القطاع فنيا و ماليا لأهميته، حيث يستحوذ على نحو 70% من قيمة الاقتصاد المصرى فضلا عن دوره فى التشغيل وخفض معدلات البطالة لاستيعابه أعدادا كبيرة من العمالة.



وينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إنشاء مشروع صغير، كالآتي:


أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه
 يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.


ثانيًا: اشتراطات شخصية
- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.


ثالثًا: الضمانات المطلوبة
- حسن السمعة والجدية.

- ضامن شخصي حسن السمعة.


رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات
الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع والحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.


خامسًا: الدورة المستندية

بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.

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