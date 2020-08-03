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مرأة

بـ فستان أبيض جذاب .. أصغر رئيسة وزراء في العالم سانا مارين تحتفل بزفافها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:08 م
سانا مارين
سانا مارين
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حياة عبد العزيز
شاركت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفافها.

وعلقت على الصورة "أنا سعيدة وممتنة لمشاركة حياتي مع الشخص الذي أحبه".

ويذكر أن سانا مارين هي أصغر رئيسة وزراء وكانت تعيش قصة حب مع صديقها ماركوس رياكونين لمدة 16 عاما.

وتزوج الثنائي وهما والدا طفلة تبلغ سنتين ونصف سنة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة هلسنكي بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين، حسب بيان رسمي.

وتألقت سانا مارين بفستان زفاف أبيض بسيط لم يحمل أي نقوشات، طويل وواسع، مع وضع الطرحة أعلى الشعر.

وتركت خصلات شعرها البني الإنسيابي أعلى الكتف بطريقة ناعمة بدون تكلف.

وأما من الناحية الجمالية فهي تتميز بالرقة والبساطة، ففضلت الظهور باللمسات البسيطة التي تبرز جمالها.

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وإليكم صور حفل الزفاف..
سانا مارين سانا مارين
سانا مارين سانا مارين
سانا مارين سانا مارين
سانا مارين سانا مارين
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