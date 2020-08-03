لخسارة الوزن.. 8 نصائح فعالة يجب اتباعها في الرجيم

يمكن ان نرتكب أخطاء بسيطة أثناء اتباع الرجيم تؤدي إلى عدم فقدان الوزن بالمعدل المطلوب، جهلا منا بأن هذه العادات يمكن ان يتسبب في تراكم الدهون او احتباس الماء تحت الجلد.





وعلقت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير خبيره التغذيه وعلوم الاطعمه والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، ان هناك العديد من العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض وتسبب في زيادة الوزن أو عدم فقدان الوزن أثناء اتباع الرجيم





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واوضحت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان من أبرز العادات التي يجب ان نتبعها خلال النظام الغذائي او الرجيم والتي تساعد على خسارة الوزن بفاعلية، ما يلي :





1- المشي لمدة 45 دقيقة أو ايروبكس وزومبا 4 ايام في الاسبوع.





2- الابتعاد عن المخللات والاسماك والجبن المملحة والفاكهة ذات النواة الحجرية.





3- مسموح بمعلقتين سكر او عسل في اليوم كله و2 كيس سكر دايت على مدار اليوم.





4- ممنوع تناول اللحوم المصنعة والمعلبة والمبيضات.





5- شرب الماء يوميا بقسمة وزن الجسم على 8 سنحصل على متوسط عدد اكواب الماء اللازمة.





6- مسموح بشرب الشاي والقهوة والاعشاب الطبيعية والنسكافية البلاك.





7- مسموح بتناول الجرجير والقثاء والخيار والخس والكابوتشي بين الوجبات.





8- يسمح بتناول الكركديه (كوب متوسط)، أو الليمون بالنعناع ببديل السكر خلال اليوم.