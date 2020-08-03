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توك شو

جاهزة بـ ألبوم.. مروة ناجي: وقفت تمثيل شوية وهركز في الغناء.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:43 م
مروة ناجي
مروة ناجي
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هاني حسين
قالت المطربة مروة ناجي، إنها كانت مقصرة في الغناء وإنتاج الأغاني الخاصة بها. 

وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :"  من سنة قررت أوقف تمثيل لفترة،  ورجعت للغناء مرة أخرى بأغنية جديدة لي ".

وأكملت مروة ناجي:" نفسي اقدم حاجة محترمة للناس ونفسي اعمل اغنية حلوة ومش عايزة اعمل حاجة نص نص ".

وتابعت مروة ناجي:"  من حق جمهوري عليا لازم أركز في الغناء  وسأبدأ في إنتاج اغاني في فترات متقاربة".

ولفتت مروة ناجي:"  جهزت اغاني رائعة  وجاهزة بـ ألبوم كامل ولكنني لن أقوم بطرحة مرة واحدة وسيتم طرح اغنية منه كل شهر على سبيل المثال".

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