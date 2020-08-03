جاهزة بـ ألبوم.. مروة ناجي: وقفت تمثيل شوية وهركز في الغناء.. فيديو

قالت المطربة مروة ناجي ، إنها كانت مقصرة في الغناء وإنتاج الأغاني الخاصة بها.





وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" من سنة قررت أوقف تمثيل لفترة، ورجعت للغناء مرة أخرى بأغنية جديدة لي ".





وأكملت مروة ناجي :" نفسي اقدم حاجة محترمة للناس ونفسي اعمل اغنية حلوة ومش عايزة اعمل حاجة نص نص ".





وتابعت مروة ناجي:" من حق جمهوري عليا لازم أركز في الغناء وسأبدأ في إنتاج اغاني في فترات متقاربة".





ولفتت مروة ناجي:" جهزت اغاني رائعة وجاهزة بـ ألبوم كامل ولكنني لن أقوم بطرحة مرة واحدة وسيتم طرح اغنية منه كل شهر على سبيل المثال".



