جاهزة بـ ألبوم.. مروة ناجي: وقفت تمثيل شوية وهركز في الغناء.. فيديو

قالت المطربة مروة ناجي، إنها كانت مقصرة في الغناء وإنتاج الأغاني الخاصة بها.
وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" من سنة قررت أوقف تمثيل لفترة، ورجعت للغناء مرة أخرى بأغنية جديدة لي ".
وأكملت مروة ناجي:" نفسي اقدم حاجة محترمة للناس ونفسي اعمل اغنية حلوة ومش عايزة اعمل حاجة نص نص ".
وتابعت مروة ناجي:" من حق جمهوري عليا لازم أركز في الغناء وسأبدأ في إنتاج اغاني في فترات متقاربة".
ولفتت مروة ناجي:" جهزت اغاني رائعة وجاهزة بـ ألبوم كامل ولكنني لن أقوم بطرحة مرة واحدة وسيتم طرح اغنية منه كل شهر على سبيل المثال".