محافظ بني سويف: ندرس عدة أماكن لنقل النصب التذكاري من ميدان الشهداء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه جار دراسة كل المواقع المقترحة لنقل النصب التذكاري من ميدان الشهداء ( ميدان المديرية سابقا)، نظرا لإنشاء كوبري أعلى الميدان ، والذي جعل مكان النصب التذكاري بالميدان غير مناسب.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في الاختيار من بين المواقع المقترحة، منها أن يكون موقعا متميزا يليق بمكانة النصب التذكاري لشهداء مصر الأبرار من أبناء المحافظة، بجانب مراعاة عنصر الاستدامة ، بأن يكون مكانه دائم ، وهذا سيدعمه الاختيار الأنسب للموقع الجديد من كافة النواحي.





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جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد





وناقش المحافظ عددا من الملفات التي تهم المواطن السويفي في حياته اليومية ، وعدد من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطن في القطاعات الخدمية ، وبعض المقترحات التي تم طرحها للنهوض بالقطاع الخدمي ، والدفع بالجهود التنموية بالمحافظة.





وأشار محافظ بني سويف الى، أنه قام بجولة ميدانية تفقد فيها المواقع المقترحة،وكلف باعداد دراسة شاملة لكل موقع مقترح، لضمان الاستدامة بالموقع،خاصة وأن الموضوع يتعلق بشأن هام ، وله رمزية وطنية وتقدير واحترام من أبناء المحافظة .



