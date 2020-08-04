مدافع برشلونة: محمد صلاح وساديو ماني من أفضل مهاجمي العالم





وقال لينجليه في تصريحات لموقع برشلونة الرسمي عند سؤاله عن مهاجميه المفضلين:"ماني وصلاح لاعبان متفجران، ويكملهما فيرمينو، الذي يخلق لهما مساحات، إنهم من أفضل مهاجمي العالم."





وأضاف لينجليه:"كذلك راشفورد سريع للغاية في الأمتار الأخيرة، وكذلك لوكاكو من الصعب أن تدافع أمامه لانه لاعب كبير وضخم، كذلك ليفاندوفسكي مهاجم موهوب جدًا."





ويلاقي نادي برشلونة نظيره نادي نابولي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

أثنى الفرنسي كليمونت لينجليه مدافع نادي برشلونة الإسباني على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني جناحا نادي ليفربول الإنجليزي.