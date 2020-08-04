بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر

فتح مسلح أمريكي، النار، على 7 من رجال الشرطة ؛ بعدما أطلق رصاصتين على حارس متجر، بعد أن طالبه بارتداء الكمامة قبل الدخول.

بإطلاق النار ، من سلاح AK47 ، ثم فر هاربًا. واعتدى الرجل المسلح، ويدعى «آدم زابوروفسكي» 35 سنة، على حارس متجر، وعدد من رجال الشرطة الأمريكية

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22 تهمة ، من بينها "محاولة القتل العمد، الاعتداء المشدد ، والسطو المسلح". ووجهت إليه الشرطة الأمريكية





بدأت الجريمة عندما ذهب زابوروفسكي ، إلى سيجارس إنترناشونال ، في بلدة بيت لحم ، بولاية بنسلفانيا ، يوم الجمعة، حيث دخل في جدال مع حارس المتجر الذي طلب منه ارتداء الكمامة قبل الدخول.





وبحسب ما ورد؛ غضب زابوروفسكي بشدة، وعرض قطعة من الورق بخط واضح، من قانون الولاية؛ لإثبات أنه ليس مضطرًا لارتداء قناع واقي.





وأخذ زابوروفسكي ، سيجارين ، بدون دفع ثمنهما ، وركض إلى سيارته ، حيث تناول مسدسًا ، وأطلق النار ، مرة في الهواء ، ومرتين على الحارس، ثم فر هاربًا.





وهاجمت الشرطة منزل زابوروفسكي في اليوم التالي لاعتقاله، لكنه فر في شاحنة، وفقًا لصحيفة اكسبريس تايمز.





أوقفه الضباط بعد ذلك بوقت قصير، لكن زابروفسكي قفز من السيارة وبدأ في إطلاق النار على الشرطة باستخدام AK-47 ومسدس.





وألقت الشرطة القبض على زابوروفسكي وتم احتجازه بضمان بلغت قيمته مليون دولار، وقد برر محاميه أن تصرفات موكله رغم أنها غير مبررة، قد جاءت وسط اضطرابات شخصية بعد أن فقد وظيفته وحضانة طفله مؤخرًا.