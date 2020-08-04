قبل مواجهة بيراميدز.. حارس طنطا يغادر معسكر برج العرب بعد أزمة مع المزين

غادر علي فرج حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وغادر علي فرج معسكر الفريق عقب حدوث أزمة بينه وبين أيمن المزين المدير الفني للفريق .
وجاءت الأزمة خلال مران الفريق مساء أمس " الاثنين"، حيث لم يتقبل علي فرج توجيه التعليمات من جانب أيمن المزين أثناء خوض التدريبات ليغادر التدريب والمعسكر المقام خلال الفترة الحالية .
وفي سياق متصل، تواصل فايز عريبي رئيس النادي، مع أيمن المزين؛ لمعرفة أسباب مغادرة علي فرج معسكر الفريق دون الحصول على إذن بالموافقة .
ويواجه طنطا نظيره بيراميدز في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.