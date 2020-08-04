قبل مواجهة بيراميدز.. حارس طنطا يغادر معسكر برج العرب بعد أزمة مع المزين

وجاءت الأزمة خلال مران الفريق مساء أمس " الاثنين"، حيث لم يتقبل علي فرج توجيه التعليمات من جانب أيمن المزين أثناء خوض التدريبات ليغادر التدريب والمعسكر المقام خلال الفترة الحالية .





وفي سياق متصل، تواصل فايز عريبي رئيس النادي، مع أيمن المزين؛ لمعرفة أسباب مغادرة علي فرج معسكر الفريق دون الحصول على إذن بالموافقة .



