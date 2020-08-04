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رياضة

قبل مواجهة بيراميدز.. حارس طنطا يغادر معسكر برج العرب بعد أزمة مع المزين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:32 ص
علي فرج حارس مرمي
علي فرج حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا
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حسام الحارتي
غادر علي فرج حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغادر علي فرج معسكر الفريق عقب حدوث أزمة بينه وبين أيمن المزين المدير الفني للفريق .

وجاءت الأزمة خلال مران الفريق مساء أمس " الاثنين"، حيث لم يتقبل علي فرج توجيه التعليمات من جانب أيمن المزين أثناء خوض التدريبات ليغادر التدريب والمعسكر المقام خلال الفترة الحالية .

وفي سياق متصل، تواصل فايز عريبي رئيس النادي، مع أيمن المزين؛ لمعرفة أسباب مغادرة علي فرج معسكر الفريق دون الحصول على إذن بالموافقة .

ويواجه طنطا نظيره بيراميدز  في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.
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