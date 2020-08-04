آخر لقاء ودي.. طلائع الجيش يستضيف المقاولون العرب اليوم

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إيجابيًا بنتيجة 1-1 أمام منافسه الجونة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار استعدادات الأندية لعودة الدوري الممتاز.





وتقدم الجونة أولًا عن طريق أكرم توفيق قبل أن يتعادل المقاولون، استعدادا لاستئناف المسابقة المحلية، المقرر عودتها في السادس من أغسطس ، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وتعتبر هذه المباراة هي الودية الثالثة للمقاولون في خطة الاستعداد للدوري، حيث واجه ذئاب الجبل فريق أسوان مرتين.

وتعد هذه المباراة الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي.

