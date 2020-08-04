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أخبار العالم

قصف إسرائيلي يقتل 15 من ميليشيات إيران في سوريا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 15 عنصرا من ميليشيات إيران في سوريا، وذلك خلال قصف جوي استهدف مواقعهم في ريف البوكمال. 

وأعلنت سوريا، أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على بعض النقاط باتجاه القنيطرة أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء أمس، أطلق العدو الإسرائيلي رشقات من الصواريخ على بعض النقاط على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الاثنين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، إن مروحيات وطائرات مقاتلة قصفت أهدافا في جنوب سوريا.
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