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رياضة

أخبار الرياضة| موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة بنادي الزمالك.. وبيومي فؤاد: بتهاجم بسبب الأهلي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:43 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..



يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.




كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة داخل مقر النادي في ميت عقبة.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب للأنجولي  أري بابل ، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، أثناء ظهوره بقميص الزمالك قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي من قبل مسئولي القلعة البيضاء .




أكد الفنان بيومي فؤاد أن السوشيال ميديا تسببت في خلق حالة من التعصب والعنف بين جماهير الكرة المصرية، عقب انتشارها بشكل كبير.




غادر علي فرج حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.




كشف شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، عن أن الحادث الذي تعرض له، وقف عائقا أمام احترافه في أوروبا، حين كان لاعبا فى صفوف المارد الأحمر.





كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في اداء فرق الدوري المصري خلال المباريات الوديه استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري 


يمتلك إنتر ميلان  و اتلانتا صاحبا المركزين الثاني والثالث لاعبا واحد فقط من التشكيل الافضل لموسم "2019-2020"، من الدوري الإيطالي .



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