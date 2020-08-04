مرتضى منصور يعلن موعد افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد افتتاح مسجد طبيب الغلابة داخل مقر النادي في ميت عقبة.





يأتي ذلك، خلال الجولة التي أجراها مرتضى منصور، داخل النادي، مساء أمس؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بسلامة الأعضاء ، وتوفير كل السبل التي تضمن مرور الاحتفالات بالشكل الذي يحقق الراحة لهم.





وشدد مرتضى منصور فى الجولة على ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامات لأي ظرف وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا عالميًا.





كما أعلن المستشار مرتضي منصور عن افتتاح مسجد الأعضاء الجديد نهاية الأسبوع الجاري، وإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية.



