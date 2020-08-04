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رياضة

رونالدو يقود.. أوبتا تكشف عن التشكيل المثالي لموسم 19-20 لـ الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:09 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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حسام الحارتي
يمتلك إنتر ميلان  و اتلانتا صاحبا المركزين الثاني والثالث لاعبا واحد فقط من التشكيل الافضل لموسم "2019-2020"، من الدوري الإيطالي .

وقاد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الهجوم وذلك وفقا للتكشيل المثالي للموسم المنقضي الذي كشفت عنه شبكة " أوبتا " العالمية.

ومع وجود تشيزني في حراسة المرمي وخوان كوادرادو في مركز الظهير الأيمن وديبالا ورونالدو في الهجوم بجوار مهاجم لاتسيو كان يوفنتوس حامل اللقب الأكثر تواجدا بلاعبيه برصيد أربعة في الفريق 

وفيما يلي نرصد التشكيل المثالي للدوري الإيطالي عن الموسم المنقضي الذي كشف عنه شبكة " أوبتا "، الشهير في الإحصائيات والأرقام والذي جاء كالتالي :

حراسة المرمي : تشيزني" يوفنتوس".

الدفاع: خوان كوادرادو" يوفنتوس"، ستيفان دي فري" إنتر ميلان"، فرانشيسكو أكيربي "لاتسيو"، ثيو هيرنانديز"ميلان".

الوسط: لويس ألبرتو"لاتسيو"، فابيان رويز "نابولي، أليخاندرو جوميز" أتالانتا".

الهجوم:" باولو ديبالا "يوفنتوس ، كريستيانو رونالدو"يوفنتوس "، شيرو إيموبيلي"لاتسيو".



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