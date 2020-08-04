رونالدو يقود.. أوبتا تكشف عن التشكيل المثالي لموسم 19-20 لـ الدوري الإيطالي

وفيما يلي نرصد التشكيل المثالي للدوري الإيطالي عن الموسم المنقضي الذي كشف عنه شبكة " أوبتا "، الشهير في الإحصائيات والأرقام والذي جاء كالتالي :





حراسة المرمي : تشيزني" يوفنتوس".





الدفاع: خوان كوادرادو" يوفنتوس"، ستيفان دي فري" إنتر ميلان"، فرانشيسكو أكيربي "لاتسيو"، ثيو هيرنانديز"ميلان".

الوسط: لويس ألبرتو"لاتسيو"، فابيان رويز "نابولي، أليخاندرو جوميز" أتالانتا".

الهجوم:" باولو ديبالا "يوفنتوس ، كريستيانو رونالدو"يوفنتوس "، شيرو إيموبيلي"لاتسيو".









