إيران تساند تركيا.. الحرس الثوري يقصف مواقع كردية بالعراق

شن الحرس الثوري الإيراني هجوما بطائرة مسيرة على قواعده في المناطق الحدودية بين إيران والعراق، وفق ما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران.





وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض لإيران إن "قواته لم تتكبد أي خسائر من جراء الهجمات".





وأشارت مصادر كردية إلى أن الضربات الإيرانية، التي وقعت الاثنين، استهدفت مواقع في منطقة باربزين الجبلية في أربيل، بالقرب من إقليم كردستان العراق، وعلى والحدود الإيرانية.













وتأتي هجمات الحرس الثوري الإيراني في 17 يونيو على مواقع كردية مع غارات جوية للجيش التركي وهجمات بالمدفعية على مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة حفطانين شمال العراق.



