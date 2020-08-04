نتنياهو عن القصف الإسرائيلي لمواقع سورية: استهدفنا مسلحين ومن أرسلهم

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على أهداف سورية، قائلا: "استهدفنا مسلحين ومن أرسلهم".









وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ليل أمس، الاثنين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.









وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مروحيات وطائرات مقاتلة قصفت أهدافا في جنوب سوريا.











وأشار البيان إلى أن الأهداف التي تم قصفها شملت قواعد عسكرية للجيش السوري ومدفعية مضادة للطائرات.











وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على العملية التي أحبطتها إسرائيل وتضمنت محاولة زرع عبوة ناسفة في هضبة الجولان.









وقالت إٍسرائيل إن القصف استهدف مواقع مراقبة ووسائل جمع معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى غرفة تحكم بقاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري.



وأكد الجيش أنه يعتبر أن الحكومة السورية هي المسئولة عن أي عمليات إرهابية، تنطلق من داخل الأراضي السورية للمساس بما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.







وفي المقابل، أعلنت سوريا، أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على بعض النقاط باتجاه القنيطرة أسفر عن بعض الخسائر المادية.









من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر" في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.









في سياق آخر، حذر نتنياهو من أن إسرائيل ستهاجم كل من يحاول أو يعتدي على أراضيها، بعد توتر شهدته الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل الليلة الماضية.









وقال نتنياهو خلال خطاب له في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان): "سنضرب كل من يحاول أن يعتدي علينا وكل من يعتدي علينا وهذا المبدأ لا يزال ساريا".









وأضاف نتنياهو: "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة".









وتابع: "جيش الدفاع أحبط محاولة لتنفيذ عملية تخريبية على الجبهة السورية وتحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا".







