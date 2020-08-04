نتنياهو عن القصف الإسرائيلي لمواقع سورية: استهدفنا مسلحين ومن أرسلهم

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على أهداف سورية، قائلا: "استهدفنا مسلحين ومن أرسلهم".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ليل أمس، الاثنين، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.
وفي المقابل، أعلنت سوريا، أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على بعض النقاط باتجاه القنيطرة أسفر عن بعض الخسائر المادية.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة "نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر" في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.
في سياق آخر، حذر نتنياهو من أن إسرائيل ستهاجم كل من يحاول أو يعتدي على أراضيها، بعد توتر شهدته الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل الليلة الماضية.
وقال نتنياهو خلال خطاب له في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان): "سنضرب كل من يحاول أن يعتدي علينا وكل من يعتدي علينا وهذا المبدأ لا يزال ساريا".
وأضاف نتنياهو: "لا نرتاح أمنيا ولو للحظة واحدة".
وتابع: "جيش الدفاع أحبط محاولة لتنفيذ عملية تخريبية على الجبهة السورية وتحركنا أمس إزاء قطاع غزة حيث قامت جهات منشقة بإطلاق صاروخ على أراضينا".
وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية صاروخا من قطاع غزة تجاه البلدات المحاذية للقطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).