بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أثار رجل الأعمال والملياردير الأمريكي " إيلون ماسك "، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، المتخصصة في مجال تقنيات استكشاف الفضاء، جدلًا بسبب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إن "مخلوقات فضائية قامت ببناء الأهرامات".









وردت الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي، على هذه التغريدة، حيث كتبت عبر حسابها على "تويتر" أنها تتابع أعمال "ماسك" بإعجاب، لكنها حثته على استكشاف مزيد من الأدلة حول كيفية بناء الأهرامات والتحقق من مقابر بناة الأهرامات، واختتمت تغريدتها بقولها: "سيد ماسك.. نحن في انتظارك"، موجهة بذلك دعوة إليه لزيارة الأهرامات.

















في السياق ذاته، رد المؤرخ والناشر الروسي الشهير "يفغيني بوناسينكوف" على هذه التغريدة المثيرة للجدل بقوله: "أنا مقتنع بأن إيلون ماسك شخص جاهل ومغامر، حيث يريد كسب المال على حساب الآخرين واستغلالهم"، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.









وتابع المؤرخ الروسي حديثه: "يبدو الأمر مخزيًا للغاية عندما يدلي ببيانات علمية من وحي خياله"، مؤكدًا أن الأهرامات بُنيت بأيدي المصريين القدماء، وأن العلماء لديهم كل الأدلة التي تثبت صحة ذلك.







