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تعليم

من عائلة طبية.. الأول بالثانوية العامة مكرر علمي: أزمة كورونا ساعدتني على المذاكرة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إيهاب عمر
قال أحمد هشام عبد الرحيم عبد الباسط الأول مكرر علمي علوم في تصريح خاص لصدى البلد أنه علم بنتيجة الثانوية العامة  من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم صباح اليوم حيث كان يتابعه مع اسرته وبمجرد سماع اسمه عمت الفرحة أرجاء شقتهم السكنية والزغاريد.
 
وأضاف أحمد هشام أنه  كان يدرس  في مدرسة  دار حراء الثانوية ويعمل والدي أستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط ، ووالدتي أستاذه بكلية الطب جامعة أسيوط  وإخوتي منه الله بكالريوس طب الفرقة السادسة ومحمد هشام في الفرقة الرابعة بكلية الطب ، وملك بالمرحلة الإعدادية  ومن اصعب المواد بالنسبة لي كانت اللغة العربية والفيزياء.

وقال الدكتور هشام عبد الرحيم استاذ بكلية الطب جامعة أسيوط أنه في غاية السعادة بسبب هذه النتيجة ، والحمد لله علي كل حال مشيرا إلى أن أزمة كورونا جعلت ابنه يركز والدروس الخصوصية كانت في أضيق الحدود ومنذ جائحة كورونا ومنعنا الدروس الخصوضية  نهائيا وكان إلي حد ما ملتزم بالمذاكرة بشكل يومي دون عدد ساعات منتظم .

وأضافت والدته  الدكتورة هبه أحمد عبد الحفيظ استاذ بكلية الطب جامعة أسيوط  أنه كان يوازن بين كل المواد ولم تكن هناك عدد ساعات معينة ، وتمني أن يدخل كلية الطب مثل بقية إخوته وكان  في الفترات الأولى يذاكر مع نفسه وفي المراجعة الأخيرة كنت اساغده في المراجعة والسهر معه يوميا للمذاكرة والمراجعة. 

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو،  اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.  

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

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