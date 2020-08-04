التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل









وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سوف تتاح النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، قبل الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.





ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال:





* الدخول على https://g12.emis.gov.eg/

* ثم إدخال رقم الجلوس

* ثم الضغط على زر إظهار النتيجة





اقرأ ايضا | أكثر من 30 طالبا بـ قائمة أوائل الثانوية العامة 2020