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تعليم

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:32 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، انهت اجراءات تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع الوزارة تمهيدا لاتاحتها لجميع الطلاب بعد قليل .




وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سوف تتاح النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، قبل الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال:

* الدخول على https://g12.emis.gov.eg/
* ثم إدخال رقم الجلوس 
* ثم الضغط على زر إظهار النتيجة



وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها : 


- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق


- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها 



- أوائل الطلبة لعام 2020  سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة

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