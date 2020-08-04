التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم، انهت اجراءات تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع الوزارة تمهيدا لاتاحتها لجميع الطلاب بعد قليل .
وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها :
- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق
- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها
- أوائل الطلبة لعام 2020 سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة