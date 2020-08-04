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محافظات

تنورة وقصائد شعر وإلقاء.. عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بقصر مطروح

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:17 م
عروض فنية وانشطة
عروض فنية وانشطة ثقافية منوعة
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ايمن محمود
يواصل فرع ثقافة مطروح تقديم عروضها الفنية والغنائية المنوعة خلال ليالي صيف مطروح للعام الجاري، بمركز قصر الثقافة. 

واستضاف مسرح قصر ثقافة مطروح مجموعة من المواهب الشابة من أبناء المحافظة وقدموا عددًا من الفقرات لكل من "يوسف أيمن، عبدالرحمن أيمن، محمد عبدالمنعم، تقى مجدى، منه والتي نالت إعجاب المتفرجين. 


وقدموا مجموعة من الأغانى المميزة (ألف ليلة وليلة، طاير ياهوا، قال جانى بعد يومين) ومجموعة من أغانى الزمن الجميل، كما قدم الشباب قصائد شعر والقاء، حيث ألقت تقوي مجدي مجموعة من القصائد الشعرية التى نالت اعجاب جمهور الحضور، بينما تراقص محمود لطفى بعرض تنورة مميز.

كما أعد قصر ثقافة مطروح أونلاين محاضرة بعنوان "كيف نعزز مناعة أولادنا" للدكتورة مايسة البياع تحدثت من خلالها عن أهمية عمل أنظمة غذائية متنوعة العناصر لتعزيز مناعة الأطفال وتقويتها.

كما نظم قصر ثقافة مطروح فقرة موهبة غنائية شابة من مطروح فاطمة سليمان والتى قدمت عدد من الأغاني الطربية، بينما نفذت الفنانة نهلة عبدالفتاح ورشة ذوى احتياجات خاصة عن التشكيل بالدائرة عرفت من خلالها الفنانه الدائرة بأنها عبارة عن خط منحنى مغلق وأوضحت طريقة رسم الدائرة باستخدام نماذج متوفرة بالمنزل من أطباق أو بكر لزق ونفذت اكتر من نموذج معتمدة على الدوائر.



تنورة وقصائد شعر وإلقاء.. عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بقصر مطروح
تنورة وقصائد شعر وإلقاء.. عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بقصر مطروح
تنورة وقصائد شعر وإلقاء.. عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بقصر مطروح
تنورة وقصائد شعر وإلقاء.. عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بقصر مطروح
تنورة وقصائد شعر وإلقاء.. عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة بقصر مطروح
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