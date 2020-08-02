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محافظات

رغم تعليمات عدم نزول البحر.. ارتفاع نسبة إشغالات الساحل الشمالي وفنادق مطروح "صور"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:01 م
ارتفاع نسبة الاشغالات
ارتفاع نسبة الاشغالات بالساحل الشمالى وبفنادق مطروح
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ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح أيام عيد الأضحى المبارك  ارتفاعا ملحوظا فى نسبة الإشغالات، خاصة بالقرى السياحية بالساحل الشمالي وبعض فنادق مطروح المسموح لهم استقبال المواطنين.

وشهدت القرى السياحية بالساحل الشمالى إقبالا كبيرا من روادها ومالكى الوحدات السكنية بها لقضاء عيد الأضحى المبارك خاصة في قرى مراسي وبورتو مارينا وبورتو جولف ومارينا.


كما شهدت مدينة مرسى مطروح تزايدا فى نسبة الاشغالات بالفنادق المسموح لها من وزارة السياحة باستقبال زوارها في الوقت الذي مازالت الشقق المصيفية مغلقة أمام زوار المحافظة طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

كما خلت الشواطئ العامة بمطروح، والتي كانت تشهد تزاحم من المواطنين فى مثل هذا الوقت من أعوام الماضية خاصة شواطئ عجيبة والغرام وروميل وكليوباترا.

ومازالت الأجهزة التنفيذية بمطروح برئاسة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، تتابع التزام المواطنين بعدم نزول البحر، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الولة لمواجهة فيروس كورونا مع منع تواجد السيارات على الكورنيش.
رغم تعليمات عدم نزول البحر.. ارتفاع نسبة إشغالات الساحل الشمالي وفنادق مطروح "صور"
رغم تعليمات عدم نزول البحر.. ارتفاع نسبة إشغالات الساحل الشمالي وفنادق مطروح "صور"
رغم تعليمات عدم نزول البحر.. ارتفاع نسبة إشغالات الساحل الشمالي وفنادق مطروح "صور"
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