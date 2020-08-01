هدوء بشوارع مطروح وخلو الشواطئ في ثاني أيام عيد الأضحى.. شاهد

تشهد محافظة مطروح اليوم، السبت، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، هدوءا بالشوارع؛ بعد أن فضل المواطنون البقاء بمنازلهم خاصة مع غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.





كما خلت الشواطئ العامة بمطروح والتى كانت تشهد تزاحما من المواطنين فى مثل هذا الوقت من أعوام الماضية خاصة شواطئ عجيبة والغرام وروميل وكليوباترا.









وقام محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بمتابعة التزام المواطنين بعدم نزول البحر؛ تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد على ضرورة تأمين التيار الكهربائى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع الجاهزية طوال الـ٢٤ ساعة من معدات وسيارات وأفراد ومراجعة صيانة وإنارة الأعمدة ومواجهة أى أعطال.





وأشار إلى تأمين ضخ المياه بالكميات الكافية لأهالي المحافظة وزوارها خلال أيام العيد، مع مقارنة الوارد للمحافظة والمستهلك والاطمئنان، ومتابعة الأعمال وتواجد فرق الصيانة وإصلاح الأعطال.



