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محافظات

محافظ مطروح يتابع ذبح الأضاحي بالمجزر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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ايمن محمود
 تفقد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الأول من عيد الأضحى مجزر مرسى مطروح للتأكد من استخدام الإجراء ات الوقائية اللازمة بالمجزر. 

 و شهد المجزر مع أول أيام العيد إقبالا كبيرًا من المواطنين لذبح  الأضاحى   بالمجان  تحت إشراف مديرية الطب البيطرى ، تحفيزا على عدم الذبح فى الشوارع  والحفاظ على النظافة العامة والبيئة والحد من التلوث.


وأكد المحافظ أن  محافظة مطروح  استعدت قبل فترة  العيد  بتهيئة المجرز من حيث النظافة وتوفير المياه والمعدات اللازمة  والقوى البشرية لاستقبال  الأضاحى  ومراجعة الشروط البيئية والصحية وسرعة التخلص من المخلفات بطريقة صحية  تحافظ على البيئة  بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح.

وأضاف علي أنه تم   التأكيد على الاشراف الطبى وفتح المجزر لذبح الاضاحى بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد .

و دعا محافظ مطروح جميع المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى فى الإلتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضارى للمحافظة وتوقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه  على الذبح خارج المجازر .

يذكر أن  محافظة مطروح خصصت  9 مجازر بمدن المحافظة  لاستقبال الأضاحي، مع الالتزام بعدم إلقاء  البعض لمخلفات الأضاحى بالشوارع  وتجميع الجلود والصوف من المجازر  والأماكن المخصصة و استغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين.
محافظ مطروح يتابع ذبح الأضاحي بالمجزر
محافظ مطروح يتابع ذبح الأضاحي بالمجزر
محافظ مطروح يتابع ذبح الأضاحي بالمجزر
محافظ مطروح يتابع ذبح الأضاحي بالمجزر
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