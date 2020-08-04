3 أسباب وراء خروج الهواء الساخن من تكييف السيارة

يعاني قائد السيارة من مشكلة متكررة تتكرر بشكل مستمر وهي دخول هواء ساخن داخل صالون السيارة ، وهو عبارة عن تسريب الهواء الساخن من التكييف مما يؤدي إلى قلة كفاءته، وأبرز علامات تلك المشكلة خروج الهواء الساخن من التكييف وعند الدواسة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز أسباب خروج الهواء الساخن من تكييف السيارة ..تعرف عليها.





1- من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى خروج هواء ساخن من تكييف السيارة تبخر سائل التبريد وتحوله إلى غاز عند تعرضه للضغط بداخل نظام التكييف في سيارتك، وهذا التسرب لا يظهر على شكل بقع تحت سيارتك كما في السوائل الأخرى التي تستخدم في أجهزة السيارات وأنظمتها الأخرى، حيث يمكن أيضا أن يحدث تسرب سائل التبريد في الضاغط، المكثف، أو المبخر في المكيف، بشكل أساسي من جميع مكونات نظام تكييف الهواء الخاص بسيارتك ويخرج على هيئة هواء ساخن.





2- جهاز التكييف يحتوي على مجموعة عديدة من الأسلاك والتبديلات ومن الممكن ان يتلف أحدها، لذلك يخرج الهواء الساخن.





3- وجود كسر في مراوح التبريد مما يؤدي إلى ازالة الحرارة من سائل التبريد، وفي حال وجود كسر في مراوح التبريد، فلن تتمكن المراوح من إزالة جزء كبير من حرارة سائل التبريد، وفي هذه الحالة فإنه سيخرج من التكييف هواءً ليس ساخنًا.



