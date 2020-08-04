الشرطة الماليزية تداهم مكتب الجزيرة في كوالالمبور.. تفاصيل

داهمت الشرطة الماليزية، اليوم الثلاثاء، مكتب قناة الجزيرة القطرية في كوالالمبور، في إطار تحقيق بشأن برنامج بثته عن معاملة البلاد للعمال الأجانب في ظل جائحة فيروس كورونا.





ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القناة في بيان إن الشرطة صادرت جهازي كمبيوتر، مضيفة أن "مداهمة المكتب ومصادرة أجهزة الكمبيوتر يعد تصعيدا مقلقا لحملة السلطات على حرية الإعلام ويظهر المدى الذي يمكنهم الوصول إليه في ترويع الصحفيين"، ودعت لإغلاق التحقيق الجنائي؛ .





وفي 3 يوليو، أثار برنامج بثته القناة رد فعل قوى في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، ووصفته السلطات بأنه غير دقيق ومضلل وظالم.





واعتقلت ماليزيا مئات الأجانب الذين لا يحملون وثائق، بعد أن فرضت البلاد إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا.



