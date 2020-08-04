عمرو الجنايني يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا بشأن مباراة السوبر

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، تم اعتمادها بشكل رسمي، بعد قرار لجنة الاستئناف.





وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " لن يتم تخفيف عقوبة محمود كهربا".

وأضاف:" هذا الأمر تم مناقشته من لجنة الانضباط، ثم صدر قرار من لجنة الاستئناف، ولا يوجد أي قرار آخر".





وأتم:" مع احترامي لكل الأندية لن أقوم بتعديل أي عقوبات، ليس لنا سلطة في ذلك، هناك قاضٍ أصدر حكما والأمر انتهي".





جدير بالذكر أن محمود كهربا طبق عليه عقوبات على بسبب مباراة السوبر الأخيرة بسبب أحداث الشغب التي حدثت بين اللاعبين.



