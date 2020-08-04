خالد أنور يشارك صورة جديدة بصحبة السقا والجمهور: الصورة بتنور

شارك الفنان خالد أنور جمهوره بصورة جديدة بصحبه الفنان أحمد السقا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وجاءت به التعليقات من متابعيه كالأتي :





قمررر في الصورة يا خالد





الصورة بتنور





عسل اوى





وكانت أخر مشاركات خالد أنور الدرامية مسلسل خيانة عهد وعُرض في رمضان الماضى .





ويقوم ببطولة المسلسل كل من الفنانة يسرا وعبير صبري، وخالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.





وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.