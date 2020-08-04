النهارده عيد.. أهالي «الواسطى» يرحبون بأحمد أبو هشيمة خلال افتتاحه مقر «الشعب الجمهوري»

رحب أهالي مركز الواسطى في محافظة بني سويف برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال افتتاحه مقر الحزب بالمركز.





وقال الحاج سلومة عريبي أمين الحزب بمركز الواسطى إن المركز هو أول مراكز محافظة بني سويف وبوابة المحافظة بعد محافظة الجيزة، وفيه كثافة سكانية كبيرة تصل الى ٣٠٠ الف ناخب، وسيعمل الحزب على حثهم خلال الفترة المقبلة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وضرب نموذج طيب للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.





وأضاف الحاج سلومة أن زيارة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لمركز الواسطى بمثابة عيد لأهالي المركز الذين يدعمونه بكل قوة في هذه الانتخابات.





يذكر أن أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري افتتح اليوم مقر الحزب الرئيسي بمحافظة بني سويف وكذلك مقر الحزب بمركز ناصر واختتم اليوم بافتتاح مقر مركز الواسطى، ورافقه كل من ثروت الداعوري أمين الحزب بمحافظة بني سويف، والدكتور معتز عبد الفتاح أمين التثقيف السياسي بحزب الشعب الجمهوري، ومي أبو هشيمة أمين الإعلام بالحزب، وأحمد الألفي مساعد أمين التنظيم لشئون المحافظات ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة بني سويف.